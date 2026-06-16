Циклон не отступает. Какой погоды ждать украинцам 17 июня

Погода в Украине 17 июня ожидается переменчивая. Жару не прогнозируют, зато местами вероятны дожди и грозы.
Подробнее об особенностях погоды в ближайшее время и в течение среды, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Накануне специалисты УкрГМЦ рассказали, что нестабильную погоду с кратковременными дождями (а местами - также и с грозами) в большинстве областей будет определять в ближайшее время поле пониженного давления.
"От циклона с центром к северу от Украины", - объяснили эксперты.
Причем сами значения давления "будут испытывать незначительные колебания".
"С западными и северо-западными потоками к нам будет поступать влажная прохладная воздушная масса, что обусловит и соответствующую погоду", - констатировали в Укргидрометцентре.
Согласно недавнему прогнозу синоптиков УкрГМЦ, в течение суток 17 июня погода в Украине ожидается с переменной облачностью:
Ветер при этом будет преимущественно западным, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ожидается следующая:
По территории Киева и Киевской области области погода в течение 17 июня также ожидается с переменной облачностью.
В ближайшую ночь осадков не прогнозируют.
Однако днем в среду - местами вероятен кратковременный дождь и гроза.
Ветер в столичном регионе ожидается западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
Температура воздуха днем:
Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
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