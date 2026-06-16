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Циклон не відступає. Якої погоди чекати українцям 17 червня

14:20 16.06.2026 Вт
2 хв
Найближча ніч буде спокійною, але вдень місцями ймовірні "сюрпризи"
aimg Ірина Костенко
Циклон не відступає. Якої погоди чекати українцям 17 червня Дощі та грози ймовірні вдень у різних областях (фото ілюстративне: Getty Images)
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Погода в Україні 17 червня очікується мінлива. Спеку не прогнозують, натомість місцями ймовірні дощі та грози.

Докладніше про особливості погоди найближчим часом і впродовж середи, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Особливості погоди в Україні

Напередодні спеціалісти УкрГМЦ розповіли, що нестійку погоду з короткочасними дощами (а місцями - також і з грозами) в більшості областей визначатиме найближчим часом поле зниженого тиску.

"Від циклону з центром на північ від України", - пояснили експерти.

Причому самі значення тиску "зазнаватимуть незначних коливань".

Читайте також: Чи працюють насправді народні прикмети про погоду і "прогноз бабака": що кажуть синоптики

"Із західними та північно-західними потоками до нас надходитиме волога прохолодна повітряна маса, що зумовлюватиме і відповідну погоду", - констатували в Укргідрометцентрі.

Що буде з опадами й температурою 17 червня

Згідно з нещодавнім прогнозом синоптиків УкрГМЦ, впродовж доби 17 червня погода в Україні очікується з мінливою хмарністю:

  • вночі - без опадів;
  • вдень - по країні (крім півдня та південного сходу) місцями короткочасні дощі, грози.

Циклон не відступає. Якої погоди чекати українцям 17 червняПрогноз погоди в Україні 17 червня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Вітер при цьому буде переважно західним, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря очікується така:

  • вночі - близько +9...+14°С (на узбережжі морів - до +17°С);
  • вдень - близько +19...+24°С (на півдні країни - до +23...+28°С).

Циклон не відступає. Якої погоди чекати українцям 17 червняДощі 17 червня ймовірні у різних областях, але холодно не буде (інфографіка: РБК-Україна)

Чого чекати від погоди у Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 17 червня також очікується з мінливою хмарністю.

Найближчої ночі опадів не прогнозують.

Проте вдень середи - місцями ймовірний короткочасний дощ і гроза.

Вітер у столичному регіоні очікується західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Циклон не відступає. Якої погоди чекати українцям 17 червняПрогноз погоди на 17 червня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря вночі:

  • у Києві - близько +11...+13°С;
  • по області - близько +9...+14°С.

Температура повітря вдень:

  • у Києві +20...+22°С;
  • по області +19...+24°С.

Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

Крім того, ми пояснювали, як можна "записати" сонце - як в Україні фіксують тривалість сонячного сяйва.

Читайте також, що чекає Україну через глобальну зміну клімату та чи можна запобігти негативним наслідкам.

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