Циклон не відступає. Якої погоди чекати українцям 17 червня
Погода в Україні 17 червня очікується мінлива. Спеку не прогнозують, натомість місцями ймовірні дощі та грози.
Докладніше про особливості погоди найближчим часом і впродовж середи, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Особливості погоди в Україні
Напередодні спеціалісти УкрГМЦ розповіли, що нестійку погоду з короткочасними дощами (а місцями - також і з грозами) в більшості областей визначатиме найближчим часом поле зниженого тиску.
"Від циклону з центром на північ від України", - пояснили експерти.
Причому самі значення тиску "зазнаватимуть незначних коливань".
"Із західними та північно-західними потоками до нас надходитиме волога прохолодна повітряна маса, що зумовлюватиме і відповідну погоду", - констатували в Укргідрометцентрі.
Що буде з опадами й температурою 17 червня
Згідно з нещодавнім прогнозом синоптиків УкрГМЦ, впродовж доби 17 червня погода в Україні очікується з мінливою хмарністю:
- вночі - без опадів;
- вдень - по країні (крім півдня та південного сходу) місцями короткочасні дощі, грози.
Прогноз погоди в Україні 17 червня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Вітер при цьому буде переважно західним, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря очікується така:
- вночі - близько +9...+14°С (на узбережжі морів - до +17°С);
- вдень - близько +19...+24°С (на півдні країни - до +23...+28°С).
Дощі 17 червня ймовірні у різних областях, але холодно не буде (інфографіка: РБК-Україна)
Чого чекати від погоди у Києві та області
По території міста Києва та Київської області погода впродовж 17 червня також очікується з мінливою хмарністю.
Найближчої ночі опадів не прогнозують.
Проте вдень середи - місцями ймовірний короткочасний дощ і гроза.
Вітер у столичному регіоні очікується західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Прогноз погоди на 17 червня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура повітря вночі:
- у Києві - близько +11...+13°С;
- по області - близько +9...+14°С.
Температура повітря вдень:
- у Києві +20...+22°С;
- по області +19...+24°С.
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
Крім того, ми пояснювали, як можна "записати" сонце - як в Україні фіксують тривалість сонячного сяйва.
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