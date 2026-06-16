Циклон не отступает. Какой погоды ждать украинцам 17 июня
Погода в Украине 17 июня ожидается переменчивая. Жару не прогнозируют, зато местами вероятны дожди и грозы.
Подробнее об особенностях погоды в ближайшее время и в течение среды, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Особенности погоды в Украине
Накануне специалисты УкрГМЦ рассказали, что нестабильную погоду с кратковременными дождями (а местами - также и с грозами) в большинстве областей будет определять в ближайшее время поле пониженного давления.
"От циклона с центром к северу от Украины", - объяснили эксперты.
Причем сами значения давления "будут испытывать незначительные колебания".
"С западными и северо-западными потоками к нам будет поступать влажная прохладная воздушная масса, что обусловит и соответствующую погоду", - констатировали в Укргидрометцентре.
Что будет с осадками и температурой 17 июня
Согласно недавнему прогнозу синоптиков УкрГМЦ, в течение суток 17 июня погода в Украине ожидается с переменной облачностью:
- ночью - без осадков;
- днем - по стране (кроме юга и юго-востока) местами кратковременные дожди, грозы.
Прогноз погоды в Украине 17 июня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Ветер при этом будет преимущественно западным, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ожидается следующая:
- ночью - около +9...+14°С (на побережье морей - до +17°С);
- днем - около +19...+24°С (на юге страны - до +23...+28°С).
Дожди 17 июня вероятны в разных областях, но холодно не будет (инфографика: РБК-Украина)
Чего ждать от погоды в Киеве и области
По территории Киева и Киевской области области погода в течение 17 июня также ожидается с переменной облачностью.
В ближайшую ночь осадков не прогнозируют.
Однако днем в среду - местами вероятен кратковременный дождь и гроза.
Ветер в столичном регионе ожидается западный, со скоростью 5-10 м/с.
Прогноз погоды на 17 июня по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура воздуха ночью:
- в Киеве - около +11...+13°С;
- по области - около +9...+14°С.
Температура воздуха днем:
- в Киеве +20...+22°С;
- по области +19...+24°С.
Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
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