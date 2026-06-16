Циклон не отступает. Какой погоды ждать украинцам 17 июня

Погода в Украине 17 июня ожидается переменчивая. Жару не прогнозируют, зато местами вероятны дожди и грозы.

Подробнее об особенностях погоды в ближайшее время и в течение среды, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Особенности погоды в Украине

Накануне специалисты УкрГМЦ рассказали, что нестабильную погоду с кратковременными дождями (а местами - также и с грозами) в большинстве областей будет определять в ближайшее время поле пониженного давления.

"От циклона с центром к северу от Украины", - объяснили эксперты.

Причем сами значения давления "будут испытывать незначительные колебания".

"С западными и северо-западными потоками к нам будет поступать влажная прохладная воздушная масса, что обусловит и соответствующую погоду", - констатировали в Укргидрометцентре.

Что будет с осадками и температурой 17 июня

Согласно недавнему прогнозу синоптиков УкрГМЦ, в течение суток 17 июня погода в Украине ожидается с переменной облачностью:

ночью - без осадков;

днем - по стране (кроме юга и юго-востока) местами кратковременные дожди, грозы.

Прогноз погоды в Украине 17 июня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Ветер при этом будет преимущественно западным, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ожидается следующая:

ночью - около +9...+14°С (на побережье морей - до +17°С);

днем - около +19...+24°С (на юге страны - до +23...+28°С).

Дожди 17 июня вероятны в разных областях, но холодно не будет (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать от погоды в Киеве и области

По территории Киева и Киевской области области погода в течение 17 июня также ожидается с переменной облачностью.

В ближайшую ночь осадков не прогнозируют.

Однако днем в среду - местами вероятен кратковременный дождь и гроза.

Ветер в столичном регионе ожидается западный, со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 17 июня по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха ночью:

в Киеве - около +11...+13°С;

по области - около +9...+14°С.

Температура воздуха днем: