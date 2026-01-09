Циклон "розділив" Україну: де сьогодні буде дощ, а де - сніг та мороз до -15

Сьогодні, 9 січня, в Україні погода буде дуже різною. В одних регіонах очікуються сніг, морози та хуртовини, а в інших - дощі та плюсові температури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, активний південний циклон розділив країну на три зони з абсолютно різними погодними умовами.
У західних областях очікується помірний сніг вночі та невеликий вдень. Температура знизиться до 10-15° морозу.
На південному сході вночі місцями пройде значний дощ з мокрим снігом, вдень опади зменшаться. Температура коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла.
У решті території країни очікується помірний сніг, а на півночі 0 значний.
Температура знизиться до 4-9° морозу. На дорогах, крім південного сходу, прогнозується ожеледиця.
Вітер переважно західний, 7-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с, очікуються хуртовини.
Сьогодні у столиці буде хмарно. Вночі та вранці значний сніг, вдень - помірний. На дорогах ожеледиця, вітер західний, пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура вночі та вдень 5-7° морозу.
Також синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий) через значний сніг, сильний вітер та ожеледицю.
Погодні умови можуть ускладнити роботу комунальних служб, енергетичних підприємств та рух транспорту.
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що в Україну один за одним заходять південні циклони, які формують серію складних погодних умов із різкими перепадами опадів і температур.
Через негоду у Києві навіть тимчасово приспустили головний прапор України, який також є найбільшим.
Детально про те, якою погода в Україні буде цього тижня - читайте у матеріалі РБК-Україна.