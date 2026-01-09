RU

Общество Образование Деньги Изменения

Циклон "разделил" Украину: где сегодня будет дождь, а где - снег и мороз до -15

Фото: синоптики дали прогноз погоды на 9 января (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 9 января, в Украине погода будет очень разной. В одних регионах ожидаются снег, морозы и метели, а в других - дожди и плюсовые температуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, активный южный циклон разделил страну на три зоны с совершенно разными погодными условиями.

В западных областях ожидается умеренный снег ночью и небольшой днем. Температура снизится до 10-15° мороза.

На юго-востоке ночью местами пройдет значительный дождь с мокрым снегом, днем осадки уменьшатся. Температура будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла.

На остальной территории страны ожидается умеренный снег, а на севере 0 значительный.

Температура снизится до 4-9° мороза. На дорогах, кроме юго-востока, прогнозируется гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, ожидаются метели.

Погода в Киеве

Сегодня в столице будет облачно. Ночью и утром значительный снег, днем - умеренный. На дорогах гололедица, ветер западный, порывы 15-20 м/с, метель. Температура ночью и днем 5-7° мороза.

Также синоптики объявили I уровень опасности (желтый) из-за значительного снега, сильного ветра и гололеда.

Погодные условия могут осложнить работу коммунальных служб, энергетических предприятий и движение транспорта.

 

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в Украину один за другим заходят южные циклоны, которые формируют серию сложных погодных условий с резкими перепадами осадков и температур.

Из-за непогоды в Киеве даже временно приспустили главный флаг Украины, который также является самым большим.

Подробно о том, какой погода в Украине будет на этой неделе - читайте в материале РБК-Украина.

ГидрометцентрПогода в УкраинеПогода в Киеве