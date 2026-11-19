Погода в Україні 20 листопада залежатиме від впливу атмосферних фронтів. Температура очікується комфортною, проте пізніше ймовірне похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

До якої погоди готуватись українцям 20 листопада

Експерт розповіла, що територія України впродовж 20 листопада перебуватиме під впливом циклону та атмосферних фронтів.

З огляду на це, у п'ятницю очікуються, за її словами:

дощі;

сильний вітер;

щільна хмарність.

"Парасолі, відповідне взуття, шалики", - порадила синоптик.

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Температура повітря, за даними Діденко, "ще побуде досить комфортною".

Вдень стовпчики термометрів можуть показувати (в середньому) +5...+10°C.

Тепліше - близько +9...+14°C - буде:

на півдні;

на Закарпатті;

в центрі.

Прохолодніше тим часом - на крайній півночі - близько +3...+5°C.

Прогноз погоди по Україні на 20 листопада від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)

Чого чекати в Києві й коли може прийти похолодання

У Києві, за даними Діденко, погода впродовж п'ятниці (20 листопада) очікується дощова.

Із сильним вітром.

Денна температура повітря становитиме близько +6...+8°C.

"Похолодання передбачається з 22-го листопада (неділі, - Ред.)", - підсумувала синоптик.