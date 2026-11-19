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Погода в Украине 20 ноября будет зависеть от влияния атмосферных фронтов. Температура ожидается комфортной, однако позже вероятно похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.