Головна » Життя » Суспільство

Заморозки та без дощів: де сьогодні в Україні температура впаде до нуля

П'ятниця 17 жовтня 2025 07:00
Заморозки та без дощів: де сьогодні в Україні температура впаде до нуля Фото: синоптики дали прогноз на 17 жовтня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 17 жовтня в Україні утримається суха осіння погода без опадів, але з прохолодними ранками. У східних та частині південних областей можливі заморозки на ґрунті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні утримається суха погода. Атмосферний тиск залишатиметься підвищеним, опадів не очікується. Вітер південно-західний, помірний - 5-10 м/с. Температурний фон поступово знижується, уночі місцями можливі заморозки на поверхні ґрунту.

Погода у Києві та області

Сьогодні у столиці очікується мінлива хмарність, без опадів. Уночі температура по області становитиме від +2 до +7 градусів, удень від +9 до +14 градусів.

У Києві вночі буде +5…+7 градусів, удень повітря прогріється до +12…+14 градусів.

Погода по регіонах

Північ України- на Чернігівщині, Сумщині та Житомирщині - мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі +2…+5 градусів, удень +11…+13 градусів.

На заході країни - переважно сонячно, без опадів. У Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій і Закарпатській областях вночі +4…+6 градусів, удень +11…+13 градусів.

У центральних областях - часткова хмарність, опадів не прогнозується.
Вночі +3…+5 градусів, удень +11…+13 градусів.

Схід: на Харківщині, Донеччині та Луганщині - сонячно, без опадів.
Вночі +3…+6 градусів, місцями заморозки на ґрунті 0…-3 градуси, удень +12…+14 градусів.

На півдні - мінлива хмарність, сухо. У Миколаївській, Одеській та Херсонській областях вночі +4…+6 градусів, удень +13…+15 градусів. У Криму вночі +5 градусів, удень +13…+15 градусів.

Нагадаємо, ми писали, що вранці 14 жовтня на високогір’ї Карпат зафіксували сильний мороз - температура повітря знизилася до мінус 7 градусів.

Також синоптики порадували українців прогнозом погоди на найближчі дні.

Крім того, за даними відомого метеоролога Наталки Діденко, вже наприкінці жовтня в Україні може потеплішати.

