Циклон з Криму принесе дощі та штормовий вітер: де в Україні сьогодні найгірша погода

Найінтенсивніші опади прогнозуються на півдні країни, зокрема в Одеській області. Водночас на сході, а в другій половині дня - і на заході, істотні опади малоймовірні.

Вітер посилиться до штормових поривів на півдні, сході та в центрі України. На півночі очікується місцями рвучкий вітер, а на заході - помірний. Напрямок - східний, північно-східний.



Температура повітря коливатиметься залежно від регіону. На заході вдень буде прохолодно до +12 градусів, тоді як на сході та південному сході до +20 градусів. У центральних областях від +12 градусів до +19 градусів. На півночі від +13 до +16 градусів, на півдні до +20 градусів, а в Одеській області близько +14 градусів.

У Києві 8 жовтня очікується хмарна, волога погода, місцями дощ. Вдень повітря прогріється до +15 градусів.