Суспільство Освіта Гроші Зміни

Циклон з Криму принесе дощі та штормовий вітер: де в Україні сьогодні найгірша погода

Ілюстративне фото: циклон з Криму принесе дощі та штормовий вітер 8 жовтня в Україну (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У середу, 8 жовтня, в Україні очікується волога, вітряна та контрастна за температурою погода. На неї впливатиме циклон із центром над Кримом та діяльність атмосферних фронтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сиоптика Наталку Діденко.

Найінтенсивніші опади прогнозуються на півдні країни, зокрема в Одеській області. Водночас на сході, а в другій половині дня - і на заході, істотні опади малоймовірні.

Вітер посилиться до штормових поривів на півдні, сході та в центрі України. На півночі очікується місцями рвучкий вітер, а на заході - помірний. Напрямок - східний, північно-східний.

Температура повітря коливатиметься залежно від регіону. На заході вдень буде прохолодно до +12 градусів, тоді як на сході та південному сході до +20 градусів. У центральних областях від +12 градусів до +19 градусів. На півночі від +13 до +16 градусів, на півдні до +20 градусів, а в Одеській області близько +14 градусів.

У Києві 8 жовтня очікується хмарна, волога погода, місцями дощ. Вдень повітря прогріється до +15 градусів.

Детально про те, якою погода буде цього тижня в - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також нагадаємо, що ще 3 жовтня українців попередили про різке ускладнення погодних умов у горах. Рятувальники закликали туристів відмовитися від виходів у високогір’я.

ГідрометцентрПогода в Україні