Циклон из Крыма принесет дожди и штормовой ветер: где в Украине сегодня худшая погода

Иллюстративное фото: циклон из Крыма принесет дожди и штормовой ветер 8 октября в Украину (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В среду, 8 октября, в Украине ожидается влажная, ветреная и контрастная по температуре погода. На нее будет влиять циклон с центром над Крымом и деятельность атмосферных фронтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сиоптика Наталью Диденко.

Самые интенсивные осадки прогнозируются на юге страны, в частности в Одесской области. В то же время на востоке, а во второй половине дня - и на западе, существенные осадки маловероятны.

Ветер усилится до штормовых порывов на юге, востоке и в центре Украины. На севере ожидается местами порывистый ветер, а на западе - умеренный. Направление - восточное, северо-восточное.

Температура воздуха будет колебаться в зависимости от региона. На западе днем будет прохладно до +12 градусов, тогда как на востоке и юго-востоке до +20 градусов. В центральных областях от +12 градусов до +19 градусов. На севере от +13 до +16 градусов, на юге до +20 градусов, а в Одесской области около +14 градусов.

В Киеве 8 октября ожидается облачная, влажная погода, местами дождь. Днем воздух прогреется до +15 градусов.

 

Подробно о том, какой погода будет на этой неделе в - читайте в материале РБК-Украина.

Также напомним, что еще 3 октября украинцев предупредили о резком осложнении погодных условий в горах. Спасатели призвали туристов отказаться от выходов в высокогорье.

