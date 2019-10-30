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ЦИК утвердил распределение государственной субвенции на местные выборы

Новости » Политика    30.10.2019 - 17:22
ЦИК утвердил распределение государственной субвенции на местные выборы
Фото: Центральная избирательная комиссия (РБК-Украина)

Комиссия утвердила три Распределения субвенции из государственного бюджета местным бюджетам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение первых и дополнительных местных выборов 22 декабря 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

На подготовку и проведение первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 29 декабря 2019 утверждено распределение на общую сумму 1 млн 988 тыс. 500 грн.

Кроме того, на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов сельского, поселковых советов 29 декабря 2019 распределены 460 тыс. 200 грн.

Также ЦИК распределила на изготовление органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения таких выборов на общую сумму 8 тыс. 600 грн.

Напомним, Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №0939 (№4843 в предыдущем созыве парламента, - ред.) "О внесении изменений в закон "О местных выборах" по урегулированию процедуры принятия решения партии об участии ее местных организаций в соответствующих местных выборах".

Также РБК-Украина сообщало, что ЦИК завершила повторный подсчет голосов избирателей на 21 избирательном участке 198 округа, что в Черкасской области.

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