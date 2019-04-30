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ЦИК заявил о готовности к досрочным выборам в Раду

Новости » Выборы 2019    30.04.2019 - 15:05
ЦИК заявил о готовности к досрочным выборам в Раду
Фото: Татьяна Слипачук (РБК-Украина)

До выборов в Раду необходимо решить вопросы публичных закупок

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) готова к досрочным парламентским выборам, если будет принято соответствующее решение. Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

Слипачук отметила, что до парламентских выборов необходимо решить проблемный вопрос относительно публичных закупок.

"В случае если соответствующее решение будет принято, то у нас мало шансов быть не готовыми. Я бы скорее ставила вопрос, насколько все необходимые вещи, которые должны быть осуществлены, будут также оперативно решены. По законодательству у нас есть вопрос о сроках и порядке проведения публичных закупок, которые в рамках парламентских выборов будут значительно проблемнее, чем на уровне президентских. Я думаю, что ЦИК будет предпринимать все шаги, необходимые для избирательного процесса", - подчеркнула глава ЦИК.

Напомним, как ранее писало РБК-Украина, соратники действующего президента Петра Порошенко склоняются к необходимости досрочных выборов в Верховную раду.

Отметим, в команде Владимира Зеленского допускают роспуск Рады из-за отсутствия коалиции.

 

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