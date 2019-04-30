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ЦВК заявив про готовність до дострокових виборів до Ради

Новини » Вибори 2019    30.04.2019 - 15:05
ЦВК заявив про готовність до дострокових виборів до Ради
Фото: Тетяна Сліпачук (РБК-Україна)

До виборів в Раду необхідно вирішити питання публічних закупівель

Центральна виборча комісія (ЦВК) готова до дострокових парламентських виборів, якщо буде прийнято відповідне рішення. Про це заявила глава ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

Сліпачук зазначила, що до парламентських виборів необхідно вирішити проблемне питання щодо публічних закупівель.

"У разі якщо відповідне рішення буде прийнято, то у нас мало шансів бути не готовими. Я б швидше ставила питання, наскільки всі необхідні речі, які мають бути здійснені, будуть оперативно вирішені. За законодавством у нас є питання про терміни та порядок проведення публічних закупівель, які в рамках парламентських виборів будуть значно проблемнішими, ніж на рівні президентських. Я думаю, що ЦВК буде робити всі кроки, необхідні для виборчого процесу", - підкреслила глава ЦВК.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, соратники чинного президента Петра Порошенка схиляються до необхідності дострокових виборів до Верховної ради.

Відзначимо, в команді Володимира Зеленського допускають розпуск Ради через відсутність коаліції.

 

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