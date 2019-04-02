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ЦИК завершил подсчет еще в одной области

Новости » Выборы 2019    02.04.2019 - 10:54
ЦИК завершил подсчет еще в одной области
Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

Результаты выборов 2019 подсчитали в Сумской области

Подсчет результатов выборов 2019 завершился в Сумской области. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

По результатам обработки 100% протоколов в Сумской области, на всех шести округах победил Владимир Зеленский с результатом 32,66%. При этом на четырех округах второе место заняла Юлия Тимошенко, еще в двух - Юрий Бойко.

ЦИК завершил подсчет еще в одной области

Отметим, первой областью, где подсчитали все голоса, стала Полтавская. По результатам подсчета, в этом регионе на всех округах победил Зеленский. В то же время второе место в семи округах из восьми заняла лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Однако по состоянию на утро Тимошенко потеряла математические шансы на второй тур. В частности, разрыв между ней и Петром Порошенко сохранялся на уровне почти 470 тысяч голосов, а для окончательных результатов оставалось обработать около 370 тыс. голосов.

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