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Тимошенко окончательно потеряла шансы на второй тур

Новости » Выборы 2019    02.04.2019 - 08:49
Тимошенко окончательно потеряла шансы на второй тур
Фото: Юлия Тимошенко (РБК-Украина)

Результаты выборов 2019 закрепили лидерство Зеленского и Порошенко

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко по результатам выборов 2019 потеряла математические шансы на второй тур. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы  "Выборы" на табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает корреспондент РБК-Украина.

По состоянию на 08:30 ЦИК обработал 97,78% голосов. На данный момент результаты голосования распределяются следующим образом

  • Владимир Зеленский - 30,26% (5 585 367)
  • Петр Порошенко - 15,92% (2 938 316)
  • Юлия Тимошенко - 13,38 (2 469 769)

Отметим, разрыв между Порошенко и Тимошенко сохраняется на уровне почти 470 тысяч голосов. По данным ЦИК, в первом туре проголосовали 18,82 млн человек, и на утро 2 апреля подсчитаны 18,45 млн голосов. То есть осталось подсчитать около 370 тыс. голосов, а это меньше чем разрыв от второго до третьего места. Таким образом, лидер "Батькивщины" потеряла математические шансы на второй тур.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК полностью завершил подсчет голосов в Полтавской области. Примечательно, что второе место в Полтавской области в семи округах из восьми заняла Тимошенко. Победу на всех округах одержал Владимир Зеленский.

Отметим, 31 марта Тимошенко, комментируя результаты экзит-полов, согласно которым она заняла третье место, заявила, что они не соответствуют действительности.

 

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