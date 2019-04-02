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ЦИК полностью завершил подсчет голосов в Полтавской области

Новости » Политика    02.04.2019 - 05:09
ЦИК полностью завершил подсчет голосов в Полтавской области
Фото: ЦИК (из открытых источников)

Полтавская область стала первой, где подсчет завершен

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины полностью завершила подсчет бюллетней в Полтавской области по результатам президентских выборов в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЦИК.  

Так, согласно результатам,в Полтавской области лидирует Владимир Зеленский. Зеленский одержал победу во всех восьми территориальных избирательных округах (ТИО) Полтавской области.

Между тем, второе место в Полтавской области в семи ТИО из восьми заняла лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что послы стран G7 приветствовали предварительные выводы миссии международных наблюдателей ОБСЕ о проведении первого тура президентских выборов в Украине

РБК-Украина писало, что Центризбирком обработал 95% протоколов. По результатам подсчета, Владимир Зеленский набирает 30,24% голосов, Петр Порошенко - 15.94% голосов и Юлия Тимошенко - 13.39%.

Также ранее Специальный координатор ОБСЕ, почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва дал оценку выборам в Украине, отметив, что первый тур был конкурентным и свободным.

Кроме того, на пресс-конференции в Вашингтоне генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет комментировать выборы в Украине до результатов второго тура.

ЦИК подсчитал и обнародовал данные 95% протоколов   Фукс: после выборов сиюминутных изменений в экономике не будет
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