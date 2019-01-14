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ЦИК повторно отказал правозащитнику из Броваров в регистрации кандидатом в президенты

Новости » Выборы 2019    14.01.2019 - 17:16
ЦИК повторно отказал правозащитнику из Броваров в регистрации кандидатом в президенты
Фото: Центральная избирательная комиссия (РБК-Украина)

ЦИК установил отсутствие документа о внесении Ратушем денежного залога

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала правозащитнику из Броваров Владимиру Ратушу в регистрации кандидатом на должность президента. Соответствующее решение было принято членами комиссии во время заседания 14 января, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам членов ЦИК, Ратуш повторно подал документы для регистрации 10 января.

"Рассмотрев документы, ЦИК установил отсутствие документа о внесении Ратушем денежного залога в размере 2 млн 500 тысяч грн. Комиссией принято решение отказать Ратушу в регистрации кандидатом на должность президента", - говорится в решении.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 14 января документы в Центральную избирательную комиссию подали 11 человек, претендующих на пост президента Украины.

Также сообщалось, что на данный момент ЦИК зарегистрировал пять кандидатов на пост президента Украины: Игоря Шевченко, который был первым зарегистрированным кандидатом, а также нардепа Сергея Каплина, экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и мэра Львова Андрея Садового.

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