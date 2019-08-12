ЦИК зарегистрировал первых 25 нардепов

Центральная избирательная комиссия на заседании 12 августа зарегистрировала первых 25 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

По данным пресс-службы, пятеро зарегистрированных депутатов избраны по партийным спискам. Среди них: от партии "Слуга народа" - Алексей Устенко, включенный в избирательный список под № 86, от партии "Оппозиционная платформа - За життя" - Юлия Иоффе, Ренат Кузьмин - № 35, от партии "Европейская солидарность" - Руслан Князевич № 21 и Максим Саврасов - № 22.

Также комиссия зарегистрировала 20 народных депутатов Украины, избранных на выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в одномандатных избирательных округах, а именно:

Лариса Билозир - в ОИО № 15,

Дмитрий Шпенов - в ОИО № 37,

Александр Ковалев - в ОИО № 51,

Владимир Арешонков - в ОИО № 64,

Валерий Лунченко - в ОИО № 71,

Андрей Иванчук - в ОИО № 88,

Олесь Довгий - в ОИО № 102,

Александр Сухов - в ОИО № 107,

Олег Кулинич - в ОИО № 147,

Виктор Мялик - в ОИО № 155,

Александр Фельдман - в ОИО № 174,

Александр Герега - в ОИО № 192,

Сергей Рудык - в ОИО № 198,

Антон Яценко - в ОИО № 200, от партии "Оппозиционная платформа -За життя",

Федор Христенко - в ОИО № 46,

Александр Пономарев - в ОИО № 78, от партии "Слуга народа"

Игорь Герасименко - в ОИО № 62,

Татьяна Грищенко - в ОИО № 66,

Николай Задорожный - в ОИО № 162,

Александр Скичко - в ОИО № 197

Как сообщало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила результаты внеочередных выборов в Верховную раду 21 июля в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). Согласно результатам "Слуга народа" по партийным спискам получает - 124 мандата, "Оппозиционная платформа - По жизни" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, "Голос" - 17 мандатов.