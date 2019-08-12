ЦВК зареєструвала перших 25 нардепів

Центральна виборча комісія на засіданні 12 серпня зареєструвала перших 25 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня. Про це повідомляє прес-служба ЦВК у Facebook.

За даними прес-служби, п'ятеро зареєстрованих депутатів обрані за партійними списками. Серед них: від партії "Слуга народу" - Олексі Устенко, включений до виборчого списку під № 86, від партії "Опозиційна платформа - за життя" - Юлія Іоффе, Ренат Кузьмін - № 35, від ї партії "Європейська солідарність" - Руслан Князевич № 21 і Максим Саврасов - № 22.

Також комісія зареєструвала 20 народних депутатів України, обраних на виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в одномандатних виборчих округах, а саме:

Лариса Білозір- в ОВО № 15,

Дмитро Шпенов - в ОВО № 37,

Олександр Ковальов - в ОВО № 51,

Володимир Арешонков - в ОВО № 64,

Валерій Лунченко - в ОВО № 71,

Андрій Іванчук - в ОВО № 88,

Олесь Довгий - в ОВО № 102,

Олександр Сухов - в ОВО № 107,

Олег Кулініч - в ОВО № 147,

Віктор Мʼялик - в ОВО № 155,

Олександр Фельдман - в ОВО № 174,

Олександр Герега - в ОВО № 192,

Сергій Рудик - в ОВО № 198,

Антон Яценко - в ОВО № 200, від партії "Опозиційна платформа - За життя"

Федір Христенко - в ОВО № 46,

Олександр Пономарьов - в ОВО № 78, від партії "Слуга народу"

Ігор Герасименко - в ОВО № 62,

Тетяна Грищенко - в ОВО № 66,

Микола Задорожній - в ОВО № 162,

Олександр Скічко - в ОВО № 197.

Як повідомляло РБК-Україна, Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила результати позачергових виборів у Верховну раду 21 липня в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Згідно з результатами "Слуга народу" за партійними списками отримує - 124 мандата, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, "Голос" - 17 мандатів.