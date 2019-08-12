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ЦВК зареєструвала перших 25 нардепів


Частина з них пройшли за партійними списками, частина - на округах

Центральна виборча комісія на засіданні 12 серпня зареєструвала перших 25 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня. Про це повідомляє прес-служба ЦВК у Facebook.

За даними прес-служби, п'ятеро зареєстрованих депутатів обрані за партійними списками. Серед них: від партії "Слуга народу" - Олексі Устенко, включений до виборчого списку під № 86, від партії "Опозиційна платформа - за життя" - Юлія Іоффе, Ренат Кузьмін - № 35, від ї партії "Європейська солідарність" - Руслан Князевич № 21 і Максим Саврасов - № 22.

Також комісія зареєструвала 20 народних депутатів України, обраних на виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в одномандатних виборчих округах, а саме:

  • Лариса Білозір- в ОВО № 15,
  • Дмитро Шпенов - в ОВО № 37,
  • Олександр Ковальов - в ОВО № 51,
  • Володимир Арешонков - в ОВО № 64,
  • Валерій Лунченко - в ОВО № 71,
  • Андрій Іванчук - в ОВО № 88,
  • Олесь Довгий - в ОВО № 102,
  • Олександр Сухов - в ОВО № 107,
  • Олег Кулініч - в ОВО № 147,
  • Віктор Мʼялик - в ОВО № 155,
  • Олександр Фельдман - в ОВО № 174,
  • Олександр Герега - в ОВО № 192,
  • Сергій Рудик  - в ОВО № 198,
  • Антон Яценко - в ОВО № 200, від партії "Опозиційна платформа - За життя"
  • Федір Христенко - в ОВО № 46,
  • Олександр Пономарьов - в ОВО № 78, від партії "Слуга народу"
  • Ігор Герасименко - в ОВО № 62,
  • Тетяна Грищенко - в ОВО № 66,
  • Микола Задорожній  - в ОВО № 162,
  • Олександр Скічко - в ОВО № 197.

Як повідомляло РБК-Україна, Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила результати позачергових виборів у Верховну раду 21 липня в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Згідно з результатами "Слуга народу" за партійними списками отримує - 124 мандата, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, "Голос" - 17 мандатів.

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