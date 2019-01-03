В ЦИК утвердили смету президентских и парламентских выборов

Фото: ЦИК (УНИАН)

Президентские выборы обойдутся почти в 2 млрд гривен

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) утвердили смету президентских и парламентских выборов. Эту информацию РБК-Украина подтвердил заведующий отделом взаимодействия со средствами массовой информации ЦИК Константин Хивренко.

Он отметил, что президентские выборы обойдутся почти в 2 млрд гривен и данные бюджетные расходы были утверждены сегодня на заседании.

Соответствующее постановление есть на сайте ЦИК.

Из выделенной на выборы президента суммы, 266 млн грн будет потрачено непосредственно на Центральную избирательную комиссию, а остальные суммы на окружные и участковые избирательные комиссии.

Отметим, 31 декабря в Украине стартовал избирательный процесс очередных выборов президента 2019.

В соответствии с законодательством, выборы 2019 состоятся в последнее воскресенье марта. За 90 дней до этой даты, а именно 31 декабря, Центральная избирательная комиссия официально объявила о начале избирательного процесса в стране.

Кандидаты на пост главы государства могут регистрироваться в ЦИК с 31 декабря по 4 февраля 2019 года. Выдвигаться на выборы в Украине имеют право граждане от 35 лет, в течение последних 10 лет проживают на территории страны, владеющие государственным языком. Кандидат может идти на выборы самовыдвиженцем, или представлять одну из политических партий.