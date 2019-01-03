ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В ЦИК утвердили смету президентских и парламентских выборов

Новости » Выборы 2019    03.01.2019 - 20:02
В ЦИК утвердили смету президентских и парламентских выборов
Фото: ЦИК (УНИАН)

Президентские выборы обойдутся почти в 2 млрд гривен

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) утвердили смету президентских и парламентских выборов. Эту информацию РБК-Украина подтвердил заведующий отделом взаимодействия со средствами массовой информации ЦИК Константин Хивренко.

Он отметил, что президентские выборы обойдутся почти в 2 млрд гривен и данные бюджетные расходы были утверждены сегодня на заседании.

Соответствующее постановление есть на сайте ЦИК.

Из выделенной на выборы президента суммы, 266 млн грн будет потрачено непосредственно на Центральную избирательную комиссию, а остальные суммы на окружные и участковые избирательные комиссии.

Отметим, 31 декабря в Украине стартовал избирательный процесс очередных выборов президента 2019.

В соответствии с законодательством, выборы 2019 состоятся в последнее воскресенье марта. За 90 дней до этой даты, а именно 31 декабря, Центральная избирательная комиссия официально объявила о начале избирательного процесса в стране.

Кандидаты на пост главы государства могут регистрироваться в ЦИК с 31 декабря по 4 февраля 2019 года. Выдвигаться на выборы в Украине имеют право граждане от 35 лет, в течение последних 10 лет проживают на территории страны, владеющие государственным языком. Кандидат может идти на выборы самовыдвиженцем, или представлять одну из политических партий.

Наливайченко идет в президенты Партия "Самопомич" выдвинула Садового кандидатом в президенты
Новости Украины Центральная избирательная комиссиявыборысмета
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь