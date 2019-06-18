ЦИК зарегистрировал еще 122 кандидата в нардепы

Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

По состоянию на 18 июня ЦИК зарегистрировал почти 600 кандидатов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во время очередного заседания во вторник, 18 июня, зарегистрировала еще 122 кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ЦИК в Facebook.

Так, во время сегодняшнего заседания Центризбирком зарегистрировал 97 кандидатов в депутаты, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения. В частности, зарегистрированы действующие нардепы Борислав Розенблат (округ 62), Сергей Пашинский (округ 64) и Роберт Горват (округ 68).

Также, Комиссия зарегистрировала 25 кандидатов в нардепы в мажоритарных округах, которые выдвигаются от политических партий. В частности были зарегистрированы 6 кандидатов от ВО "Свобода" и 13 кандидатов от политической партии "Самопомич".

Отмечается, что по состоянию на 18 июня Комиссия зарегистрировала 583 кандидатов в нардепы в одномандатных округах, из них 511 самовыдвиженцев, еще 72 - выдвинуты политическими силами.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала 461 кандидата в нардепы на внеочередных парламентских выборах. Вчера, 17 июня, Комиссия зарегистрировала 100 кандидатов-мажоритарщиков.

Добавим, что 17 июня Центризбирком зарегистрировал первый список политической партии. Это 164 кандидатов в народные депутаты в список партии "Гражданская позиция".