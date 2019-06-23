ЦИК зарегистрировал еще 2 списки кандидатов от партий

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Центризбирком зарегистрировал списки "Оппозиционного Блока", а также списки "Батькивщины"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в воскресенье, 23 июня, во время заседания зарегистрировала 430 кандидатов в народные депутаты на внеочередные парламентские выборы, которые включены в список политических партий в общем государственном многомандатном избирательном округе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК в Facebook.

В ЦИК сообщили, что сегодня было зарегистрировано 206 кандидатов, включенных в список политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", а также 224 кандидатов от политической партии "Оппозиционный Блок".

Сообщается, что по состоянию на 23 июня 2019 в ЦИК было зарегистрировано 1743 кандидатов в нардепы Украины, которые включены в избирательные списки 12 политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 22 июня Центризбирком зарегистрировал списки кандидатов еще от 2 партий. Центризбирком в субботу зарегистрировал 93 кандидатов в нардепы, включенных в список политической партии "Самопомощь", и 60 кандидатов по списку партии "Незалежнисть".