ЦВК зареєструвала ще 2 списки кандидатів від партій

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Центрвиборчком зареєстрував списки "Опозиційного Блоку", а також "Батьківщини"

Центральна виборча комісія (ЦВК) у неділю, 23 червня, під час засідання зареєструвала 430 кандидатів у народні депутати на позачергові парламентські вибори, які включені до списку політичних партій у загальному державному багатомандатному виборчому окрузі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК у Facebook.

У ЦВК повідомили, що сьогодні було зареєстровано 206 кандидатів, які включені до списку політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", а також 224 кандидатів від політичної партії "Опозиційний Блок".

Повідомляється, що станом на 23 червня 2019 у ЦВК було зареєстровано 1743 кандидатів у нардепи України, які включені до виборчих списків 12 політичних партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 22 червня Центрвиборчком зареєстрував списки кандидатів ще від 2 партій. Центрвиборчком у суботу зареєстрував 93 кандидатів в нардепи, включених до списку політичної партії "Самопоміч", та 60 кандидатів за списком партії "Незалежність".