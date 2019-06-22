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Центризбирком зарегистрировал списки кандидатов еще от 2 партий

Новости » Выборы 2019    22.06.2019 - 21:24
Центризбирком зарегистрировал списки кандидатов еще от 2 партий
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, ЦИК зарегистрировал список кандидатов партии "Самопомич"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во время очередного заседания в субботу, 22 июня, зарегистрировала 153 кандидата в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду, которые были включены в списки политических партий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ЦИК в Facebook.

Так, Центризбирком сегодня зарегистрировал 93 кандидатов в нардепы, включенных в список политической партии "Самопомич", и 60 кандидатов по списку партии "Незалежність".

Отмечается, что по состоянию на 22 июня Комиссия зарегистрировала уже 1313 кандидатов в депутаты на внеочередных парламентских выборах, которые были включены в списки 10 политических партий.

 

Напомним, в пятницу, 21 июня, ЦИК зарегистрировал 139 кандидатов в народные депутаты на парламентских выборах, которые баллотируются по спискам политических партий. Комиссия зарегистрировала 63 кандидата в народные депутаты по писку партии "Украинская стратегия Гройсмана" и 76 кандидатов по списку политической силы Игоря Смешко "Сила и Честь".

РБК-Украина писало, что глава Центризбиркома Татьяна Слипачук анонсировала обнародование всего списка кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Раду. По словам Слипачук, ЦИК обнародует весь список кандидатов во вторник, 25 июня.

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