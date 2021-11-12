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ЦИК зарегистрировал трех новых нардепов

Автор: Сергей Новиков

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала трех новых народных депутатов. В частности, Сергея Козыря, Виталия Войцеховского и Сергея Кострийчука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Сообщается, что в ЦИК поступили заявления и документы для регистрации их народными депутатами.

"Комиссия рассмотрела их и, согласно законодательству, зарегистрировала Сергея Козыря и Виталия Войцеховского народными депутатами Украины, избранными на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 октября 2021 года на округах № 184 и № 197. А также - Сергея Кострийчука, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Кострийчук прошел в Раду после того, как нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук перешла на должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Козырь и Войцеховский выиграли выборы на мажоритарных округах в октябре.

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