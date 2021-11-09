ЦИК признал избранными еще двух нардепов. Победили на довыборах в Раду

Центральная избирательная комиссия установила результаты довыборов в Верховную раду на округах №184 и №197 в Херсонской и Черкасской областях. ЦИК признал избранными нардепами победителей выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК .

"В ОВО № 184 народным депутатом Украины избран Сергей Козырь. В свою очередь в ОВО № 197 народным депутатом Украины избран Виталий Войцеховский",- заявили в Центризбиркоме.

По результатам голосования, Козырь получил поддержку 62,6% избирателей, а Войцеховского поддержали 46,1% тех, кто принял участие в волеизъявлении.

Теперь у Козыря и Войцеховского есть 20 дней, чтобы подать в ЦИК документы, необходимые для их дальнейшей регистрации народными депутатами.

"После получения и рассмотрения указанных документов Комиссия принимает решение о регистрации избранного лица народным депутатом Украины", - пояснили в ЦИК.