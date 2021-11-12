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ЦВК зареєструвала трьох нових нардепів

Автор: Сергей Новиков

Центральна виборча комісія зареєструвала трьох нових народних депутатів. Зокрема, Сергія Козиря, Віталія Войцеховського та Сергія Кострійчука.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Повідомляється, що до ЦВК надійшли заяви та документи для реєстрації їх народними депутатами.

"Комісія розглянула їх і, згідно із законодавством, зареєструвала Сергія Козиря та Віталія Войцеховського народними депутатами України, обраними на проміжних виборах народних депутатів України 31 жовтня 2021 року на округах № 184 та № 197. А також - Сергія Кострійчука, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кострійчук пройшов до Ради після того, як нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук перейшла на посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Козир і Войцеховський виграли вибори на мажоритарних округах у жовтні.

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