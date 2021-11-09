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ЦИК признал избранным нового депутата. Он займет место Верещук

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Киев, Вторник 09 ноября 2021 16:36
ЦИК признал избранным нового депутата. Он займет место Верещук Фото: Сергей Кострийчук, избранный нардеп от СН (facebook.com pidslukhano_vin)
Автор: Дмитрий Левицкий

Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Сергея Кострийчука. Он должен занять место Ирины Верещук в парламентской фракции "Слуга народа", поскольку она стала вице-премьером по вопросам реинтеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание ЦИК.

"Признать избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Кострийчука Сергея Владимировича", - заявила на заседании секретарь Центризбиркома Елена Гатауллина.

Кострийчук был включен в избирательный список партии "Слуга народа" под № 140. У него теперь есть 20 дней, чтобы подать в ЦИК необходимые документы для его регистрации народным депутатом.

Что известно о Кострийчуке

На президентских и парламентских выборах Кострийчук координировал работу штабов "Слуги народа" в регионах. В 2020 году - член Высшего совета партии, в 2021 - председатель Контрольно-ревизионной комиссии.

Напомним, 4 ноября парламент назначил нардепа Ирину Верещук вице-премьером по вопросам реинтеграции оккупированных территорий. По процедуре она должна сложить мандат нардепа, а ее место займет другой кандидат из списка партии.

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