ЦИК зарегистрировал список еще одной партии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала список кандидатов политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" на внеочередных выборах Верховной рады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Так, во время очередного заседания в четверг, 20 июня, Центризбирком зарегистрировал 182 кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах, которые баллотируются по списку партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".

Кроме того, Комиссия зарегистрировала 132 кандидатов в нардепы в одномандатном избирательном округе. ЦИК зарегистрировал 127 кандидатов в нардепы, которые баллотируются в порядке самовыдвижения, и 5 кандидатов в депутаты, выдвинутых политическими партиями.

Напомним, 19 июня ЦИК зарегистрировал списки 4 политических партий на внеочередных выборах в Раду. Так, Комиссия зарегистрировала 175 кандидатов по списку партии "Голос", 271 кандидата по списку политической силы "Радикальная партия Олега Ляшко", 59 кандидатов по списку Всеукраинского объединение "Факел" и 224 кандидата в нардепы от ВО "Свобода".

Также в среду ЦИК зарегистрировал 179 кандидатов в народные депутаты в одномандатном избирательном округе.

РБК-Украина писало, что в понедельник, 17 июня, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 164 кандидатов в народные депутаты по списку партии "Гражданская позиция" для внеочередных парламентских выборов. Также в этот день ЦИК зарегистрировала 100 кандидатов в нардепы в одномандатном избирательном округе.