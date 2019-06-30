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ЦИК зарегистрировал ряд кандидатов по решению суда

Новости » Выборы 2019    30.06.2019 - 22:12
ЦИК зарегистрировал ряд кандидатов по решению суда
Фото: ЦИК (РБК-Украина)

Также ЦИК внес зарегистрированных кандидатов в бюллетень

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании, 30 июня, зарегистрировала ряд кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Раду по решению Верховного суда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ЦИК в Facebook.

Как сообщается, по заключению Верховного суда Комиссия зарегистрировала 6 кандидатов в депутаты, которые баллотируются в порядке самовыдвижения в одномандатных избирательных округах №№ 78, 98, 134, 141, 153 и 153.

Кроме того, по решению Шестого апелляционного административного суда Центризбирком зарегистрировал одного кандидата-самовыдвиженца, который баллотируется в 79-м мажоритарном округе.

Отмечается, что во время сегодняшнего заседания Комиссия внесла изменения в постановление об утверждении содержания избирательного бюллетеня и внесла сведения о зарегистрированных сегодня кандидатах в бюллетень по внеочередным парламентским выборам.

ЦИК зарегистрировал ряд кандидатов по решению суда

Напомним, ранее ЦИК принял решение о внесение в избирательный бюллетень политической партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили". Комиссия решила не проводить новой жеребьевки и внесла изменения в постановление от 26 июня, которым было утверждено содержание избирательного бюллетеня.

РБК-Украина писало, что ЦИК на заседании 26 июня отменил регистрацию семи кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду. В частности, Комиссия отменила регистрацию кандидата Владимира Кацубы, включенного в избирательный список политической партии "Оппозиционный блок".

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