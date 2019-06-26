ЦИК отменил регистрацию 7 кандидатов в нардепы

Фото: здание ЦИК (Виталий Носач, РБК-Украина)

25 июня был последний день регистраций кандидатов в народные депутаты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании отменила регистрацию семи кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гражданской сети "ОПОРА".

Как сообщается, ЦИК отменил регистрацию кандидатам-самовыдвиженцам в одномандатных избирательных округах: Ференца О.В. (№92), Косоногу Д.В. (№36), Шевченко А.Л. (№83), Мызе С.В. (№140), Гулачи Л. (№69), Шараку А.Н. (№217). Отмена этих регистраций состоялось по заявлениям-отказами самих кандидатов.

Кроме того, комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Владимира Кацубы, включенного в избирательный список политической партии "Оппозиционный блок".

Отметим, 25 июня был последний день регистраций кандидатов в народные депутаты.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 8 кандидатов в народные депутаты на выборах в Раду с фамилией Зеленский.

Кроме того, глава ЦИК Татьяна Слипачук сообщила об уменьшении количества кандидатов-"двойников" на внеочередных выборах в Раду. Комиссия приняла меры для недопущения использования политических технологий во время проведения парламентских выборов.

По состоянию на 26 июня Центризбирком зарегистрировал 5845 кандидатов на парламентские выборы. ЦИК зарегистрировал 2674 кандидата по спискам партий и 3171 кандидата в мажоритарных округах. Слипачук отметила, что окончательные цифры еще могут измениться в случае обжалования решений Комиссии.