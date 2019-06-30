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ЦИК внес партию Саакашвили в избирательный бюллетень

Новости » Выборы 2019    30.06.2019 - 21:40
ЦИК внес партию Саакашвили в избирательный бюллетень
Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

Партия "Рух новых сил" будет под номером 22 в бюллетене

Центральная избирательная комиссия во время заседания, 30 июня, приняла решение о внесении партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" в избирательный бюллетень на внеочередных выборах в Раду. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Гражданской сети ОПОРА в Facebook.

Как сообщается, Центризбирком решил не проводить новой жеребьевки. Комиссия внесла изменения в постановление от 26 июня, которым было утверждено содержание избирательного бюллетеня.

Отмечается, что политическая партия "Рух новых сил Михаила Саакашвили" будет под номером 22 в избирательном бюллетене на внеочередных парламентских выборах.

ЦИК внес партию Саакашвили в избирательный бюллетень

Напомним, вчера, 29 июня, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты на выборах в Раду от партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили". Комиссия зарегистрировала кандидатов как в одномандатных округах, так и в многомандатном округе во исполнение решения Верховного суда Украины, который признал противоправным решение ЦИК об отказе в регистрации кандидатов партии.

РБК-Украина писало, что Верховный суд Украины 28 июня постановил зарегистрировать кандидатов на выборах в Раду от партии Саакашвили. Судья отметила, что "постановление ЦИК от 23.06.2019 №1205 является противоправным и подлежит отмене".

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