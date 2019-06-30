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ЦВК зареєструвала ряд кандидатів за рішенням суду

Новини » Вибори 2019    30.06.2019 - 22:12
ЦВК зареєструвала ряд кандидатів за рішенням суду
Фото: ЦВК (РБК-Україна)

Також ЦВК внесла зареєстрованих кандидатів до бюлетеню

Центральна виборча комісія (ЦВК) на засіданні, 30 червня, зареєструвала ряд кандидатів в народні депутати на позачергових виборах в Раду за рішенням Верховного суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦВК у Facebook.

Як повідомляється, за висновками Верховного суду Комісія зареєструвала 6 кандидатів у депутати, які балотуються у порядку самовисування в одномандатних виборчих округах №№ 78, 98, 134, 141, 153 та 153.

Крім того, за рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду Центрвиборчком зареєстрував одного кандидата-самовисуванця, який балотується в 79-му мажоритарному окрузі.

Зазначається, що також під час сьогоднішнього засідання Комісія внесла зміни до постанови про затвердження змісту виборчого бюлетеня та внесла відомості про зареєстрованих сьогодні кандидатів до бюлетеня з позачергових парламентських виборів.

ЦВК зареєструвала ряд кандидатів за рішенням суду

Нагадаємо, раніше ЦВК ухвалила рішення про внесення до виборчого бюлетеню політичної партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі". Комісія вирішила не проводити нового жеребкування та внесла зміни до постанови від 26 червня, якою був затверджений зміст виборчого бюлетеня.

РБК-Україна писало, що ЦВК на засіданні 26 червня скасувала реєстрацію семи кандидатів у народні депутати на позачергові вибори до Верховної ради. Зокрема, Комісія скасувала реєстрацію кандидата Володимира Кацуби, включеного до виборчого списку політичної партії "Опозиційний блок".

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