ЦИК зарегистрировал Клюева

Во вторник, 2 июля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Януковича Андрея Клюева кандидатом на выборы в Верховную раду. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В Центризбиркоме отметили, что у комиссии отсутствуют возможности для выполнения решения Верховного суда в другой способ, чем регистрация Клюева кандидатом в народные депутаты. Кроме того, ЦИК внес изменения в постановление о форме и текст бюллетеней, дополнив перечень кандидатов новой позицией - по Клюеву.

Отметим, что такое решение ЦИК принял во исполнение решения суда. РБК-Украина писало, что Верховный суд Украины обязал Центральную избирательную комиссию повторно рассмотреть документы Клюева.

Напомним, Кассационный административный суд ВСУ отменил решение ЦИК об отказе принимать участие Клюева в внеочередных выборах. До этого экс-главе Администрации президента времен Януковича было отказано в регистрации кандидатом из-за того, что к требованиям законодательства он не проживал на территории Украины с 2014 года. Однако, его адвокат в суде доказал обратное, Клюев постоянно проживал в оккупированном Донецке.

Отметим, в 2018 году Суд Европейского союза отменил решение Совета ЕС о санкциях, которые были введены против украинского депутата Сергея Клюева в марте 2017 года.