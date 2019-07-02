ЦВК зареєстрував Клюєва

У вівторок, 2 липня, Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала екс-главу Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом на вибори у Верховну раду. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У Центрвиборчкомі зазначили, що у комісії відсутні можливості для виконання рішення Верховного суду в інший спосіб, ніж реєстрація Клюєва кандидатом у народні депутати. Крім того, ЦВК вніс зміни до постанови про форму та текст бюлетенів, доповнивши перелік кандидатів новою позицією - щодо Клюєва.

Зазначимо, що таке рішення ЦВК прийняло на виконання рішення суду. РБК-Україна писало, що Верховний суд України зобов'язав Центральну виборчу комісію повторно розглянути документи Клюєва.

Нагадаємо, Касаційний адміністративний суд ВСУ скасував рішення ЦВК про відмову брати участь Клюєва у позачергових виборах. До цього екс-главі Адміністрації президента часів Януковича було відмовлено у реєстрації кандидатом через те, що до вимог законодавства він не проживав на території України з 2014 року. Натомість, його адвокат у суді довів протилежне, Клюєв постійно проживав в окупованому Донецьку.

Зазначимо, у 2018 році Суд Європейського союзу скасував рішення Ради ЄС про санкції, які були накладені на українського депутата Сергія Клюєва у березні 2017 року.