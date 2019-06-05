ЦИК зарегистрировал еще троих кандидатов в нардепы

Фото: ЦИК (Александр Синица / УНИАН)

Центризбирком зарегистрировал 35 кандидатов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по состоянию на 5 июня 2019 года зарегистрировала 35 кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома.

В частности, сегодня было зарегистрировано 3 кандидата.

"Комиссия зарегистрировала трех кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОИО в порядке самовыдвижения, а именно: Мартовицкого Артура Владимировича - в ОИО № 36, Дячука Юрия Викторовича - в ОИО № 207, Петрова Владимира Владимировича - в ОИО № 221", - говорится в сообщении.

Отметим, по состоянию на 4 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 32 кандидатов в народные депутаты на выборы в Раду.

Кроме того, ЦИК образовал 199 окружных избирательных комиссий на выборах Верховной рады, которые запланированы на 21 июля 2019 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, глава Центризбиркома Татьяна Слипачук объявила о начале избирательной парламентской кампании с 24 мая.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады во время церемонии инаугурации 20 мая.