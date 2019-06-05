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ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів у нардепи

Новини » Вибори 2019    05.06.2019 - 17:49
ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів у нардепи
Фото: ЦВК (Олександр Синиця / УНІАН)

Центрвиборчком зареєстрував 35 кандидатів

Центральна виборча комісія (ЦВК) станом на 5 червня 2019 року зареєструвала 35 кандидатів у народні депутати на позачергові вибори у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центрвиборчкому.

зокрема, сьогодні було зареєстровано 3 кандидата.

"Комісія зареєструвала трьох кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО в порядку самовисування, а саме: Мартовицького Артура Володимировича - в ОВО № 36, Дячука Юрія Вікторовича - в ОВО № 207, Петрова Володимира Володимировича - в ОВО № 221", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, станом на 4 червня Центральна виборча комісія зареєструвала 32 кандидатів в народні депутати на вибори в Раду.

Крім того, ЦВК утворила 199 окружних виборчих комісій на виборах Верховної ради, які заплановані на 21 липня 2019 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук оголосила про початок виборчої парламентської кампанії з 24 травня.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної ради під час церемонії інавгурації 20 травня.

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