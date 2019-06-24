ЦИК зарегистрировал еще более 700 кандидатов в депутаты

Кандидаты зарегистрированы в одномандатных избирательных округах
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во время очередного заседания в понедельник, 24 июня, зарегистрировала 722 кандидатов в нардепы на внеочередных выборах в Раду, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу ЦИК в Facebook.
Отмечается, что 170 кандидатов в народные депутаты зарегистрированы в порядке самовыдвижения. Кроме того, Комиссия зарегистрировала 552 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых политическими партиям, а именно:
Следовательно, всего по состоянию на 24 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрирован 2 331 кандидат в народные депутаты Украины, в том числе: которые баллотируются в порядке самовыдвижения - 1 507, выдвинутых политическими партиями - 824.
РБК-Украина писало, что в воскресенье, 23 июня, во время очередного заседания, ЦИК зарегистрировал 212 кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных парламентских выборах, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах.
Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 24 июня во второй раз отказала в регистрации нардепа-беглеца Александра Онищенко кандидадом в народные депутаты.