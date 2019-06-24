ЦВК зареєструвала ще понад 700 кандидатів в депутати

Кандидати зареєстровані в одномандатних виборчих округах
Центральна виборча комісія (ЦВК) під час чергового засідання у понеділок, 24 червня, зареєструвала 722 кандидатів у нардепи на позачергових виборах до Ради, які балотуються в в одномандатних виборчих округах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦВК у Facebook.
Зазначається, що 170 кандидатів у народні депутати зареєстровано у порядку самовисування. Крім того, Комісія зареєструвала 552 кандидатів у народні депутати України, висунутих політичними партіям, а саме:
Відтак, всього станом на 24 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 2 331 кандидата у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування - 1 507, висунутих політичними партіями - 824.
РБК-Україна писало, що у неділю, 23 червня, під час чергового засідання, ЦВК зареєструвала 212 кандидатів у народні депутати України на позачергових парламентських виборах, які балотуються в одномандатних виборчих округах.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) 24 червня вдруге відмовила в реєстрації втікача-нардепа Олександра Онищенка кандидадом у народні депутати.