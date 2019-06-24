ЦВК зареєструвала ще понад 700 кандидатів в депутати

Центральна виборча комісія (ЦВК) під час чергового засідання у понеділок, 24 червня, зареєструвала 722 кандидатів у нардепи на позачергових виборах до Ради, які балотуються в в одномандатних виборчих округах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦВК у Facebook.

Зазначається, що 170 кандидатів у народні депутати зареєстровано у порядку самовисування. Крім того, Комісія зареєструвала 552 кандидатів у народні депутати України, висунутих політичними партіям, а саме:

133 - висунутих Політичною партією "Європейська Солідарність";

16 - висунутих Політичною партією "Народний Рух України";

7 - висунутих ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА НАДІЇ САВЧЕНКО";

65 - висунутих ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА";

1 - висунутого Українською партією;

146 - висунутих політичною партією Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина";

2 - висунутих Партією Пенсіонерів України;

3 - висунутих ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ "УКРАЇНА СЛАВЕТНА";

5 - висунутих політичною партією Всеукраїнське об’єднання "Свобода";

1 - висунутого Політичною партією "БЛОК ДАРТА ВЕЙДЕРА";

1 - висунутого Республіканською Християнською партією;

1 - висунутого ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ "СТУДЕНТСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ";

1 - висунутого ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ "НАША ЗЕМЛЯ";

1 - висунутого Політичною Партією "Піратська Партія України";

1 - висунутого ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ "БДЖОЛА";

12 - висунутих ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ "СИЛА І ЧЕСТЬ";

5 - висунутих ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ "СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ";

149 - висунутих Політичною партією "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ";

2 - висунутих ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ "РОЗВИТОК".

Відтак, всього станом на 24 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 2 331 кандидата у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування - 1 507, висунутих політичними партіями - 824.

РБК-Україна писало, що у неділю, 23 червня, під час чергового засідання, ЦВК зареєструвала 212 кандидатів у народні депутати України на позачергових парламентських виборах, які балотуються в одномандатних виборчих округах.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) 24 червня вдруге відмовила в реєстрації втікача-нардепа Олександра Онищенка кандидадом у народні депутати.