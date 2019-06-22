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ЦИК зарегистрировал еще более 300 кандидатов в депутаты

Новости » Выборы 2019    22.06.2019 - 21:53
ЦИК зарегистрировал еще более 300 кандидатов в депутаты
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В частности, Комиссия зарегистрировала 77 кандидатов, выдвинутых партиями

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во время очередного заседания в субботу, 22 июня, зарегистрировала 305 кандидатов в нардепы на внеочередных выборах в Раду, которые баллотируются в мажоритарном округе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ЦИК в Facebook.

Как сообщается, Центризбирком сегодня зарегистрировал 228 кандидатов в нардепы, которые баллотируются в одномандатном избирательном округе в порядке самовыдвижения. Также Комиссия зарегистрировала 77 кандидатов в нардепы от политических партий.

В частности, ЦИК зарегистрировал 27 кандидатов от политической партии "Голос", 4 от партии "Гражданская позиция" и 15 кандидатов от "Самопомичи".

Отмечается, что по состоянию на 22 июня Комиссия зарегистрировала уже 1380 кандидатов в депутаты на внеочередных парламентских выборах, из них 225 от политических партий и 1155 - самовыдвиженцы.

 

Напомним, в пятницу, 21 июня, ЦИК зарегистрировал 184 кандидатов в народные депутаты на парламентских выборах, которые баллотируются в одномандатном избирательном округе. Комиссия зарегистрировала 149 кандидатов от политических партий и 927 самовыдвиженцев.

РБК-Украина писало, что Татьяна Слипачук анонсировала обнародование всего списка кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах. По словам Слипачук, Центризбирком обнародует весь список кандидатов во вторник, 25 июня.

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