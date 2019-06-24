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ЦИК повторно отказал в регистрации Онищенко

Новости » Выборы 2019    24.06.2019 - 22:43
ЦИК повторно отказал в регистрации Онищенко
Фото: Александр Онищенко (РБК-Украина)

ЦИК подал апелляцию на решение суда, который обязал зарегистрировать Онищенко

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во второй раз отказала в регистрации нардепа-беглеца Александра Онищенко кандидадом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гражданской сети "ОПОРА" в Facebook.

Отмечается, что Онищенко отказали в регистрации из-за того, что в течение последних пяти лет он не проживает на территории Украины.

"Скандальный депутат-беглец Александр Онищенко собрался в народные депутаты, но ЦИК уже второй раз отказывает в регистрации. И все из-за того, что в течение последних 5 лет он не проживал в Украине", - говорится в сообщении.

 
ЦВК відмовила в реєстрації Онищенку

Скандальний депутат-втікач Олександр Онищенко зібрався в народні депутати, але ЦВК вже вдруге йому відмовляє в реєстрації. І все через те, що протягом останніх 5 років він не проживав в Україні. ЦВК навіть подала апеляцію на рішення Шостого апеляційного суду, який зобов’язав комісію зареєструвати нардепа-втікача. І сьогодні, 24 червня, на засіданні ЦВК було повторно відмовлено Олександру Онищенку в реєстрації. Рішення прийнято одноголосно. #опора #opora #вибори #вибори19 #elect_ua

Опубліковано Громадянська мережа ОПОРА Понеділок, 24 червня 2019 р.

Кроме того, ЦИК подал апелляцию на решение Шестого апелляционного суда, который обязал комиссию зарегистрировать нардепа-беглеца.

"И сегодня, 24 июня, на заседании ЦИК было повторно отказано Александру Онищенко в регистрации. Решение принято единогласно", - сообщила Гражданской сети "ОПОРА".

Ранее РБК-Украина сообщало, что суд обязал зарегистрировать Онищенко кандидатом. В своей биографии Онищенко написал, что с 2016 года и до настоящего времени находится за пределами Украины по причине того, что представлял Украину на соревнованиях по конному спорту "в статусе всадника".

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