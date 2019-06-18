ЦИК уже зарегистрировал более 460 кандидатов в нардепы

Фото: ВР (РБК-Украина)

Более 400 кандидатов являются самовыдвиженцами

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 461 кандидата в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Верховную раду 21 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЦИК.

Отмечается, что по состоянию на 17 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 414 самовыдвиженцев. Еще 47 кандидатов были выдвинуты политическими партиями.

В течение очередного заседания 17 июня Комиссия зарегистрировала 100 кандидатов в нардепы. Из них 97 баллотируются в порядке самовыдвижения, и еще трое являются выдвиженцами от партий. Также было отказано в регистрации троим кандидатам в народные депутаты Украины.

Напомним, ЦИК 17 июня зарегистрировала первый список партии. Это 164 кандидатов в народные депутаты в список партии "Гражданская позиция".

Ранее РБК-Украина сообщало, что ЦИК отказала нардепу Александру Онищенко в регистрации кандидатом в депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду в одномандатном избирательном округе №93. Онищенко выдвигался от Социалистической партии Украины.