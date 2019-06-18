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ЦВК зареєструвала ще 122 кандидати в депутати

Новини » Вибори 2019    18.06.2019 - 19:33
ЦВК зареєструвала ще 122 кандидати в депутати
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Станом на 18 червня ЦВК зареєструвала майже 600 кандидатів

Центральна виборча комісія (ЦВК) під час чергового засідання у вівторок, 18 червня, зареєструвала ще 122 кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах до Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦВК у Facebook.

Так, під час сьогоднішнього засідання Центрвиборчком зареєстрував 97 кандидатів у депутати, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування. Зокрема, зареєстровані чинні нардепи Борислав Розенблат (округ 62), Сергій Пашинський (округ 64) та Роберт Горват (округ 68).

Також, Комісія зареєструвала 25 кандидатів у нардепи у мажоритарних округах, які висуваються від політичних партій. Зокрема, було зареєстровано 6 кандидатів від ВО "Свобода" та 13 кандидатів від політичної партії "Самопоміч".

Зазначається, що станом на 18 червня Комісія зареєструвала 583 кандидатів у нардепи в одномандатних округах, з них 511 самовисуванців, ще 72 - висунуті політичними силами.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія вже зареєструвала 461 кандидата у нардепи на позачергових парламентських виборах. Вчора, 17 червня, Комісія зареєструвала 100 кандидатів-мажоритарників.

Додамо, що 17 червня Центрвиборчком зареєстрував перший список політичної партії. Це 164 кандидатів у народні депутати до списку партії "Громадянська позиція".

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