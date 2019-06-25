ЦИК зарегистрировал еще более 1000 кандидатов в депутаты

Центральная избирательная комиссия на заседании во вторник, 25 июня, зарегистрировала 841 кандидата в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Раду в одномандатных избирательных округах и 339 кандидатов, включенных в избирательные списки политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Причем 229 из зарегистрированных кандидатов в народные депутаты баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения.

"Рассмотрев соответствующие документы, Комиссия отменила свои постановления от 24 июня 2019 года №1255, №1254 и зарегистрировала Ветрова С. А., Щербина А. И. кандидатами в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОИО № 51 и № 190 на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Также Комиссия зарегистрировала 612 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых политическими партиями в одномандатных избирательных округах:

136 - выдвинутых партией "Опозиционный блок";

86 - выдвинутых партией Всеукраинское объединение "Свобода";

20 - выдвинутых партией "Сила людей";

3 - выдвинутых партией "Свидома нация";

17 - выдвинутых партией "Объединение "Самопомич";

2 - выдвинутых "Партией местного самоуправления";

38 - выдвинутых партией "Патриот";

21 - выдвинутого партией "Разом сила";

66 - выдвинутых партией "Сила и честь";

2 - выдвинутых "Украинской партией "Еднисть";

199 - выдвинутых партией "Слуга народа";

2 - выдвинутых партией "Удар" (Всеукраинский демократический альянс за реформы) Виталия Кличко";

20 - выдвинутых Аграрной партией Украины

Также комиссия зарегистрировала 339 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе:

174 - от Аграрной партии Украины;

43 - от Партии зеленых украины;

122 - от партии "Патриот".

Напомним, 25 июня суд обязал Центральную избирательную комиссию (ЦИК) зарегистрировать партию Михаила Саакашвили "Рух новых сил" на внеочередных выборах Рады.