ЦИК зарегистрировал еще более 1000 кандидатов в депутаты

Зарегистрирован 841 кандидат в одномандатных избирательных округах и 339 - в многомандатном по спискам политических партий
Центральная избирательная комиссия на заседании во вторник, 25 июня, зарегистрировала 841 кандидата в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Раду в одномандатных избирательных округах и 339 кандидатов, включенных в избирательные списки политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Причем 229 из зарегистрированных кандидатов в народные депутаты баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения.
"Рассмотрев соответствующие документы, Комиссия отменила свои постановления от 24 июня 2019 года №1255, №1254 и зарегистрировала Ветрова С. А., Щербина А. И. кандидатами в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОИО № 51 и № 190 на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.
Также Комиссия зарегистрировала 612 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых политическими партиями в одномандатных избирательных округах:
Также комиссия зарегистрировала 339 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе:
Напомним, 25 июня суд обязал Центральную избирательную комиссию (ЦИК) зарегистрировать партию Михаила Саакашвили "Рух новых сил" на внеочередных выборах Рады.