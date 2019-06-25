ЦВК зареєструвала ще понад 1000 кандидатів у депутати

Центральна виборча комісія на засіданні у вівторок, 25 червня, зареєструвала 841 кандидата у народні депутати України на позачергових виборах до Ради в одномандатних виборчих округах та 339 кандидатів, включених до виборчих списків політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Причому 229 із зареєстрованих кандидатів у народні депутати балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування.

"Розглянувши відповідні документи, Комісія скасувала свої постанови від 24 червня 2019 року №1255, №1254 та зареєструвала Вєтрова С. О., Щербину А. І. кандидатами у народні депутати України, які балотуються в ОВО № 51 та № 190 на позачергових виборах народних депутатів України", - йдеться в повідомленні.

Також Комісія зареєструвала 612 кандидатів у народні депутати України, висунутих політичними партіями, в одномандатних виборчих округах:

136 - висунутих партією "Опозиційний блок";

86 - висунутих партією Всеукраїнське об’єднання "Свобода";

20 - висунутих партією "Сила людей";

3 - висунутих партією "Свідома нація";

17 - висунутих партією "Об’єднання "Самопоміч";

2 - висунутих "Партією місцевого самоврядування";

38 - висунутих партією "Патріот";

21 - висунутого партією "Разом сила";

66 - висунутих партією "Сила і честь";

2 - висунутих "Українською партією "Єдність";

199 - висунутих партією "Слуга народу";

2 - висунутих партією "Удар" (Всеукраїнський демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка";

20 - висунутих Аграрною партією України.

Також комісія зареєструвала 339 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі:

174 - від Аграрної партії України;

43 - від Партії зелених україни;

122 - від партії "Патріот".

Нагадаємо, 25 червня суд зобов'язав Центральну виборчу комісію (ЦВК) зареєструвати партію Михайла Саакашвілі "Рух нових сил" на позачергових виборах до Ради.