ЦВК зареєструвала ще понад 1000 кандидатів у депутати

Зареєстровано 841 кандидата у одномандатних виборчих округах та 339 - у багатомандатному за списками політичних партій
Центральна виборча комісія на засіданні у вівторок, 25 червня, зареєструвала 841 кандидата у народні депутати України на позачергових виборах до Ради в одномандатних виборчих округах та 339 кандидатів, включених до виборчих списків політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.
Причому 229 із зареєстрованих кандидатів у народні депутати балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування.
"Розглянувши відповідні документи, Комісія скасувала свої постанови від 24 червня 2019 року №1255, №1254 та зареєструвала Вєтрова С. О., Щербину А. І. кандидатами у народні депутати України, які балотуються в ОВО № 51 та № 190 на позачергових виборах народних депутатів України", - йдеться в повідомленні.
Також Комісія зареєструвала 612 кандидатів у народні депутати України, висунутих політичними партіями, в одномандатних виборчих округах:
Також комісія зареєструвала 339 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі:
Нагадаємо, 25 червня суд зобов'язав Центральну виборчу комісію (ЦВК) зареєструвати партію Михайла Саакашвілі "Рух нових сил" на позачергових виборах до Ради.