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ЦИК зарегистрировал Аксенова нардепом

Автор: Юлия Струк

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Украины Андрея Аксенова. Он победил на довыборах в Верховную раду в 50 округе в Донецкой области.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте ЦИК.

"Зарегистрировать народного депутата, избранного на промежуточных выборах 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе №50: Аксенов Андрей Анатольевич, 1971 года рождения, проживает в пгт Новодонецкое Краматорского района Донецкой области, беспартийный, субъект выдвижения - политическая партия "Порядок", - говорится в документе.

Нардепу выдадут временное удостоверение установленного образца.

"Копию этого постановления прислать Верховной раде", - гласит постановление.

Напомним, 9 апреля Центризбирком установил официальные результаты довыборов в Раду по 50 округу в Донецкой области. Победу одержал мэр города Доброполья Андрей Аксенов.

Как писало РБК-Украина, 28 марта проходили довыборы в парламент по 50 округу в Донецкой области и 87 округе в Ивано-Франковской области.

Напомним, выборы на 87 округе выиграл спортсмен Василий Вирастюк, которого выдвигала партия "Слуга народа". Он обошел бизнесмена Александра Шевченко на 700 голосов.

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