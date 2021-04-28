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ЦВК зареєструвала Аксьонова нардепом

Автор: Юлія Струк

Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом України Андрія Аксьонова. Він переміг на довиборах до Верховної ради в 50 окрузі в Донецькій області.

Відповідна постанова опублікована на сайті ЦВК.

"Зареєструвати народного депутата, обраного на проміжних виборах 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі №50: Аксьонов Андрій Анатолійович, 1971 року народження, проживає в смт Новодонецьке Краматорського району Донецької області, безпартійний, суб’єкт висування - політична партія "Порядок", - сказано у документі.

Нардепу видадуть тимчасове посвідчення встановленого зразка.

"Копію цієї постанови надіслати Верховній раді", - свідчить постанова.

Нагадаємо, 9 квітня Центрвиборчком встановив офіційні результати довиборів до Ради по 50 округу в Донецькій області. Перемогу здобув мер міста Добропілля Андрій Аксьонов.

Як писало РБК-Україна, 28 березня проходили довибори в парламент по 50 округу в Донецькій області і 87 окрузі в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, вибори на 87 окрузі виграв спортсмен Василь Вірастюк, якого висувала партія "Слуга народу". Він обійшов бізнесмена Олександра Шевченка на 700 голосів.

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