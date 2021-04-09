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Довыборы в Раду на 50 округе: ЦИК признал победу Аксенова

Новина українською → Пятница 09 апреля 2021 18:56
Довыборы в Раду на 50 округе: ЦИК признал победу Аксенова Фото: Андрей Аксенов (facebook.com/Dobropilska.rada)
Автор: Инна Собора

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) установила официальные результаты довыборов в Раду по 50 округу в Донецкой области. Победу одержал мэр города Доброполья Андрей Аксенов, который баллотировался от партии "Порядок".

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Отмечается, что за Аксенова проголосовали 19 949 избирателей, что составляет свыше 64% от количества людей, которые приняли участие в голосовании.

В то же время в ЦИК вспомнили о неоднократных требованиях не признавать победу Аксенова. Комиссия подчеркивает, что не имеет для этого законных оснований.

"Обвинения любого кандидата в сепаратизме или любом преступлении, в том числе и возбуждение уголовного дела, не является основанием для отказа в регистрации или отмене регистрации кандидата в народные депутаты Украины, поскольку такие деяния должны устанавливаться в судебном порядке. Лишь в случае вступления в отношении кандидата в депутаты в законную силу обвинительного приговора суда за совершение умышленного преступления Комиссия может отказывать или отменять регистрацию кандидатов", - говорится в заявлении ЦИК.

Как известно, 28 марта проходили довыборы в Раду по 50 округе в Донецкой области и 87 округе в Ивано-Франковской области.

Напомним, выборы на 87 округе выиграл спортсмен Василий Вирастюк, которого выдвигала партия "Слуга народа". Он обошел бизнесмена Александра Шевченко на 700 голосов.

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