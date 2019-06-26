ЦИК зарегистрировал 8 кандидатов в нардепы с фамилией Зеленский

Фото: Татьяна Слипачук (РБК-Украина)

Кандидаты не меняли фамилии перед регистрацией

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 8 кандидатов в народные депутаты на выборах в Раду с фамилией Зеленский. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы Центризбиркома Татьяны Слипачук, зарегистрированные кандидаты имеют одинаковые фамилии - Зеленский, но разные имена и отчества. Она добавила, что зарегистрированные кандидаты не меняли фамилии перед регистрацией.

"Зарегистрировано 8 кандидатов с фамилией Зеленский, но другими именами и отчеством, на разных округах. Это не клоны. Это реальные люди. Они накануне не меняли своих фамилий", - заявила Слипачук.

Напомним, ранее глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук сообщила об уменьшении количества кандидатов-"двойников" на внеочередных выборах в Верховную раду. Комиссия приняла меры для недопущения использования политических технологий во время проведения парламентских выборов.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 26 июня Центризбирком зарегистрировал 5845 кандидатов на парламентские выборы. ЦИК зарегистрировал 2674 кандидата по спискам партий и 3171 кандидата в мажоритарных округах. Слипачук отметила, что окончательные цифры еще могут измениться в случае обжалования решений Комиссии.