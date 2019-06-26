ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК зарегистрировал 8 кандидатов в нардепы с фамилией Зеленский

Новости » Выборы 2019    26.06.2019 - 13:41
ЦИК зарегистрировал 8 кандидатов в нардепы с фамилией Зеленский
Фото: Татьяна Слипачук (РБК-Украина)

Кандидаты не меняли фамилии перед регистрацией

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 8 кандидатов в народные депутаты на выборах в Раду с фамилией Зеленский. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы Центризбиркома Татьяны Слипачук, зарегистрированные кандидаты имеют одинаковые фамилии - Зеленский, но разные имена и отчества. Она добавила, что зарегистрированные кандидаты не меняли фамилии перед регистрацией.

"Зарегистрировано 8 кандидатов с фамилией Зеленский, но другими именами и отчеством, на разных округах. Это не клоны. Это реальные люди. Они накануне не меняли своих фамилий", - заявила Слипачук.

Напомним, ранее глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук сообщила об уменьшении количества кандидатов-"двойников" на внеочередных выборах в Верховную раду. Комиссия приняла меры для недопущения использования политических технологий во время проведения парламентских выборов.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 26 июня Центризбирком зарегистрировал 5845 кандидатов на парламентские выборы. ЦИК зарегистрировал 2674 кандидата по спискам партий и 3171 кандидата в мажоритарных округах. Слипачук отметила, что окончательные цифры еще могут измениться в случае обжалования решений Комиссии.

В ЦИК назвали число людей, которые изменили место голосования ЦИК обязали зарегистрировать партию Саакашвили на выборы
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийЦентральная избирательная комиссиярегистрациявыборы в Раду
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь