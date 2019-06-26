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ЦВК зареєструвала 8 кандидатів в нардепи з прізвищем Зеленський

Новини » Вибори 2019    26.06.2019 - 13:41
ЦВК зареєструвала 8 кандидатів в нардепи з прізвищем Зеленський
Фото: Тетяна Сліпачук (РБК-Україна)

Кандидати не змінювали прізвища перед реєстрацією

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала 8 кандидатів в народні депутати на виборах в Раду з прізвищем Зеленський. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами глави Центрвиборчкому Тетяни Сліпачук, зареєстровані кандидати мають однакове прізвище - Зеленський, але різні імена та по-батькові. Вона додала, що зареєстровані кандидати не змінювали прізвища перед реєстрацією.

"Зареєстровано 8 кандидатів із прізвищем Зеленський, але іншими іменами та по-батькові, на різних округах. Це не клони. Це реальні люди. Вони напередодні не змінювали своїх прізвищ", - заявила Сліпачук.

Нагадаємо, раніше глава Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомила про зменшення кількості кандидатів-"двійників" на позачергових виборах до Верховної ради. Комісія вжила заходів для недопущення використання політичних технологій під час проведення парламентських виборів.

РБК-Україна писало, що станом на 26 червня Центрвиборчком зареєстрував 5845 кандидатів на парламентські вибори. ЦВК зареєструвала 2674 кандидатів за списками партій та 3171 кандидата в мажоритарних округах. Сліпачук зазначила, що остаточні цифри ще можуть змінитись в разі оскарження рішень Комісії.

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